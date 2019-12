L'aspetto di Amber Luke è inquietante? Lei è riuscita ad uscire dalla depressione solo dopo essere diventata la donna drago.

Classe 1995 e originaria del New South Wales, in Australia, Amber Luke si è “ribattezzata” la donna “drago dagli occhi blu” e ha raccontato gli interventi che le hanno fatto cambiare completamente aspetto.

Amber Luke

Capelli blu, lingua biforcuta, e centinaia di tatuaggi su tutto il corpo di cui due, in particolare, nella parte bianca dell’occhio (diventata blu come quella di una creatura aliena): oggi l’aspetto di Amber Luke è questo, ma un tempo la ragazza australiana era del tutto simile a qualsiasi altra persona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blue Eyes White Dragon 🥀 (@amber__luke) in data: 19 Giu 2019 alle ore 2:42 PDT

Nel salotto di Barbara D’Urso è stata lei in persona a rivelare che per raggiungere questo aspetto si sarebbe sottoposta a numerosi e dolorosi interventi. Inoltre avrebbe aggiunto che, prima di diventare la donna drago, sarebbe stata terribilmente infelice:





“Inizialmente volevo farlo per una questione estetica, mi piaceva.

Nessuno mi ha costretto a farlo. È vero che sono rimasta cieca per tre settimane. Non sapevo che sarebbe accaduto, è stato molto doloroso. Se ho fatto altri interventi? Sì ho diviso la lingua in due. Me l’hanno tagliata a metà con un coltellino e l’hanno ricucita ai lati. Non è irreversibile, posso riunire la lingua se voglio”, ha rivelato, e ha aggiunto: “Da ragazzina odiavo il mio aspetto. Non mi sopportavo. Non uscivo di casa. Piangevo tutto il giorno. Avevo attacchi di panico perché non sopportavo la mia immagine nello specchio.”