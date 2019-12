Il più famoso quanto misterioso street artist del pianeta ha deciso di postare sul suo profilo Instagram un video davvero emozionante. Si tratta ovviamente di Banksy, che ha presentato ufficialmente a tutto il mondo social la sua ultima opera, un murales realizzato a Birmingham. Il protagonista del video è una persona quasi involontaria. Parliamo infatti di Ryan, un clochard che ha fatto di una panchina il suo giaciglio, trasformato poi a sua volta dalla fantasia dell’artista nella slitta di Babbo Natale.

. God bless Birmingham. In the 20 minutes we filmed Ryan on this bench passers-by gave him a hot drink, two chocolate bars and a lighter – without him ever asking for anything.

