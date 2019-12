Carla Elvira Dall'Oglio è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi, ed è la suocera di Silvia Toffanin.

Classe 1940, Carla Elvira Dall’Oglio è stata la prima moglie dell’ex Premier Silvio Berlusconi, ed è la madre dei suoi primi due figli: Marina e Pier Silvio, compagno della conduttrice Silvia Toffanin.

Carla Elvia Dall’Oglio chi è

Prima di Veronica Lario e Francesca Pascale, un altro grande amore ha fatto parte della vita del Cavaliere: si tratta della sua prima ex moglie, Carla Elvira Dall’Oglio. I due si sono sposati giovanissimi, e insieme hanno avuto i due figli, Marina e Pier Silvio. Dopo essere convolati a nozze nel 1965 i due si sono separati nel 1980 e, secondo indiscrezioni, a far cedere il matrimonio sarebbero state le sempre più insistenti avances dell’ex Premier a quella che sarebbe diventata la sua seconda ex moglie, l’attrice Veronica Lario.





Dopo la separazione Carla Elvira Dall’Oglio si è trasferita in Inghilterra e da allora si è progressivamente allontanata dal mondo dei riflettori. Non si sa molto della sua vita attuale, se non che ama trascorrere il tempo con i suoi 4 adorati nipoti: Gabriele e Silvio, figli di Marina Berlusconi, e Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, figli di Pier Silvio Berlusconi e della conduttrice Silvia Toffanin. Sul suo rapporto col suocero la conduttrice aveva detto: “Io sin dall’inizio ho sempre avuto un rapporto molto bello con lui. Posso dire che è un nonno molto dolce ed amorevole”, mentre sulla sua riservata suocera Silvia Toffanin non si è mai espressa pubblicamente, preferendo mantenere totale riserbo sui rapporti odierni.