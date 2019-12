Ecco come Chiara Ferragni ha addobbato la sua meravigliosa casa milanese per il Natale insieme a Fedez, senza badare a spese

Chiara Ferragni sembra essere davvero contenta del suo mega mega attico milanese decorato a festa. La nota web influencer ha deciso di mostrare ai suoi tantissimi follower come ha addobbato la casa per l’imminente arrivo del Natale. Aprendo dunque idealmente l’uscio del lussuoso appartamento che condivide con il marito Fedez e il piccolo Leone, ecco dunque svelato lo sfarzo degli addobbi in ogni angolo della prestigiosa magione.

Our house finally ready for Christmas 💘

“La nostra casa è finalmente pronta per Natale”, scrive a riprova della sua gioia in un post su Instagram. Qui, come sappiamo, Chiara è seguita da un numero incredibile di fan da tutto il mondo. Si parla di quasi 18 milioni di ammiratori, che la seguono con affetto e stima pressoché quotidianamente. Le parole dell’imprenditrice milanese sono dunque state accompagnate da una serie di scatti che hanno ripreso l’appartamento di Milano della popolare coppia, ricca di addobbi più sfarzosi che mai.

Chiara Ferragni pronta al Natale

Anche in casa Ferragnez, dunque, si respira appieno l’aria natalizia. Già dal portone d’ingresso si capisce come l’esperta di tendenze abbia curato ogni minimo dettaglio. Quando poi si supera l’uscio, ecco che si rimane davvero a bocca spalancata! L’immenso albero di Natale è addobbato alla perfezione. Accanto si trova anche una renna, mentre sono già tantissimi i pacchetti incartati oltre a un’infinità di peluche disposti a semicerchio sotto l’abete.

Anche la scala che porta al piano superiore del loft è stata illuminata da una moltitudine di luci. La fashion blogger ha dunque fatto le cose davvero in grande, dicendosi lei stessa soddisfatta del risultato ottenuto. Così, insieme alla sua famiglia, posa sorridente davanti l’albero di Natale, in compagnia anche dell’adorata cagnolina Matilda. L’unico un po’ imbronciato è il piccolo Leone: che voglia già aprire qualche pacchetto in anticipo?