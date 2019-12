Elisabetta Canalis è sempre più sexy: la foto delle sue gambe ha fatto impazzire i fan.

“E’ il periodo più bello dell’anno”, ha scritto Elisabetta Canalis, mostrando ai fan su Instagram uno scatto seducente delle sue gambe con delle sexy décolleté argentate.

Elisabetta Canalis: la foto delle gambe

Con la sua semplicità e il suo fisico mozzafiato, Elisabetta Canalis sa bene come far impazzire i fan: questa volta l’ex velina ha postato uno scatto delle sue lunghe e seducenti gambe, coperte solo da velate calze nere. Ai piedi dell’ex velina invece due sensuali décolleté argento, perfette per le feste di Natale e di Capodanno.

Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 9 Dic 2019 alle ore 9:23 PST







Oggi Elisabetta Canalis vive a Los Angeles con suo marito, Brian Perri, e con la loro bambina, Skyler Eva. I due sembrano perfettamente sereni, e sui social non mancano le loro reciproche dediche d’amore e i loro messaggi romantici.

Anche se per quanto riguarda la famiglia tutto procederebbe per il meglio, si vocifera che Elisabetta Canalis abbia rotto con l’amica di sempre: l’ex velina Maddalena Corvaglia. Le due avevano aperto insieme una propria palestra, che adesso risulterebbe chiusa. Sulla sua “ex” amica la Canalis non si è voluta esprimere, e ha solo dichiarato che “son questioni delicate”, lasciando intendere che quindi qualcosa tra loro sarebbe accaduto. Sui social, del resto, sono sparite tutte le foto che le ritraevano insieme, e sono in tanti a chiedersi cosa possa essere accaduto tra le due donne, da sempre molto unite.