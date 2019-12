La "risposta" inglese a Diletta Leotta? E' Emma Jones.

Classe 1990 Emma Jones è a tutti gli effetti la “Diletta Leotta” inglese: bionda tutte curve, Jones è la presentatrice ufficiale del Leeds, e sui social il suo fisico mozzafiato ha fatto impazzire i fan.

Emma Jones chi è

In tanti l’hanno già paragonata a Diletta Leotta per via di alcuni tratti in comune: entrambe bionde dalle curve morbide e generose, sia la Leotta che Emma Jones sono appassionate di calcio, ed entrambe conducono programmi sportivi.





Grazie alle sue curve prosperose, Jones si è guadagnata una folta schiera di ammiratori, ma è vero anche che ha vissuto qualche disavventura per via dei social: oltre alle avances troppo insistenti di alcuni followers, Emma sarebbe stata vittima di un furto d’immagini volto alla creazione di profili falsi su Tinder.

Una vicenda che non è poi molto distante dal terribile dramma vissuta proprio da Diletta, che nel 2015 è stata vittima di un furto di immagini osé a causa di alcuni hacker che entrarono in possesso delle sue password private. Oggi per fortuna entrambe le conduttrici sembrano aver ritrovato la serenità dopo la vicenda, e ovviamente hanno entrambe sporto denuncia presso gli organi competenti.

Per quanto riguarda la vita privata, Emma Jones esattamente come Diletta Leotta ha preferito non svelare se ha un fidanzato oppure no: la conduttrice Italiana si vocifera che stia col pugile Daniele Scardina, mentre per la sua “collega” inglese non si hanno maggiori informazioni a riguardo.