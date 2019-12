La Corte dei Conti ha archiviato l'inchiesta sullo stipendio di Fabio Fazio, che ha esultato via social.

La Corte dei Conti ha archiviato l’inchiesta per verificare che lo stipendio di Fabio Fazio costituisse danno erariale. Il conduttore ha esultato alla notizia dell’archiviazione con un Tweet via social.

Fabio Fazio: lo stipendio

L’inchiesta sullo stipendio di Fabio Fazio è stata archiviata dalla Corte dei Conti, aperta a maggio dopo l’esposto effettuato dal deputato Michele Anzaldi. Sulla questione si era espresso anche l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, così come molti altri esponenti della Lega. Fazio, a sua volta, aveva dichiarato che a causa della questione stipendio sarebbe stato più volte “linciato pubblicamente”, e che delle accuse avrebbero risentito anche i suoi figli.





Stando a quanto rivelato da Fazio stesso dopo la notizia dell’archiviazione, la Corte dei Conti avrebbe stabilito che il suo stipendio non consistuirebbe danno erariale poiché il programma da lui condotto, Che tempo che fa, costerebbe la metà rispetto alla media dei programmi di intrattenimento.

Il conduttore ha espresso la propria gioia per la conclusione della vicenda in un post diffuso via Twitter:

…e dopo un linciaggio durato anni, questo è l’ovvio finale:#ctcf ha un costo puntata inferiore del “50% della media dei programmi di intrattenimento Rai”. Nel frattempo #ctcf è su raidue, il mio contratto è stato rivisto e il danno di immagine subito è ormai subito. pic.twitter.com/kZQ16nZfna — Fabio Fazio (@fabfazio) 10 dicembre 2019

Il leader della Lega Matteo Salvini, che più volte si è espresso duramente sulla questione, commenterà la vicenda o porgerà le sue scuse al conduttore?