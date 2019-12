L'amore non è bello se non è litigarello? Giulia De Lellis e Andrea Iannone lo sanno bene: prima lite per la coppia.

Giulia De Lellis, che dopo la liaison naufragata con Andrea Damante si è legata al pilota di Moto Gp Andrea Iannone, ha rivelato ai fan che lei e il centauro hanno avuto la loro prima lite.

Giulia De Lellis: la lite con Iannone

“Mi ha incastrata!”, così Giulia De Lellis si è lamentata con i fan durante una sua lunga attesa del fidanzato sulla pista da corsa. Il motivo della lite? Lui avrebbe dovuto accompagnarla a fare un po’ di shopping per i regali di Natale, e invece si sarebbe trattenuto più del dovuto sulla pista da corsa. L’influencer sarebbe rimasta ad aspettarlo sugli spalti della pista in cui abitualmente Iannone si allena.





Apparte qualche battibecco i due sembrano essere affiatatissimi: hanno iniziato a frequentarsi quando lei ha messo fine alla relazione con Andrea Damante, storica ex fiamma.

Il pilota di moto GP invece era legato a Belen Rodriguez, con cui sembrava che presto avrebbe messo su famiglia. Sui social non mancano le loro reciproche dediche romantiche, e sul suo amore per l’influencer era stato proprio il pilota a confessare: “Quando io la chiamo Giulia è perché ho sempre desiderato nella mia vita una Giulia. Per questo sono orgoglioso di chiamarla con il suo nome. Lei si sente sminuita, pensa che ‘amore’ sia più importante del suo nome. Invece ‘amore’ è per tutti, io di natura sono un romantico e dico ‘amoe’ perché ho la R moscia (e quindi non lo dico a tutti) e mi sono preso una donna che si chiama proprio Giulia come volevo io, da quando ero piccolo”.