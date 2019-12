Secondo la sorella di Tina Cipollari, Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono nuovamente in crisi: le parole della donna sulla coppia

Dopo essersi conosciuti e immensamente piaciuti nella casa del Grande Fratello Vip, Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno iniziato una vera relazione al di là delle telecamere. Nonostante un breve periodo difficile, la coppia sembrava aver trovato il modo di far funzionare le cose. Mettendo dunque da parte qualche piccola bagarre, per i due ex gieffini sembrava procedere tutto per il meglio.

Eppure già qualche mese fa si era parlato di una grossa tensione tra l’hair stilist e la professoressa. Ore le cose potrebbero essere addirittura peggiorate, paventando una nuova quanto profonda crisi. A svelarlo è stata niente che meno che la sorella di Tina Cipollari, Diva di Canale 5 nonché ex moglie di Kikò.

Kikò Nalli: la verità della cognata

A fare chiarezza sulla intricata situazione è dunque intervenuta Annarita Cipollari, che ha sempre mantenuto un rapporto fantastico con l’ex cognato.

La sorella della Vamp di Uomini e Donne ha dunque rivelato come tra l’acconciatore e la Lombardo sia in corso una vera e propria crisi, persino più seria del previsto.





Intervistata dal settimanale “Di Più”, Annarita ha dunque raccontato quello che starebbe accadendo tra i due. La sorella di Tina Cipollari ha inoltre ammesso di non provare particolare simpatia per la prof siciliana, ma di non averlo mai detto apertamente all’ex cognato. “Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra. Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’”. C0sì si è dunque espressa la donna, precisando la sua paura che la ex gieffina abbia in qualche modo “stregato” Kikò.