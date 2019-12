Luisa Amatucci, attrice celebre per il ruolo di Silvia Graziani in Un Posto al Sole, ha voluto ricordare la madre morta con un post su Facebook.

Lutto a nel cast di Un Posto al Sole: è morta la madre di Luisa Amatucci. L’attrice le ha dedicato un post sul proprio profilo Facebook che ha commosso il pubblico.

Morta la madre di Luisa Amatucci

La tragica notizia ha sconvolto il mondo della famosa serie “Un Posto al Sole”. È morta la madre di Luisa Amatucci, che nella storica e amatissima soap interpreta il ruolo di Silvia Graziani. La serie è girata a Napoli e va in onda dal 1996 ogni sera sui Rai 3.

La Amatucci è tra le più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo, il suo lutto ha toccato il cuore di tutti i suoi fan. A rendere nota la scomparsa della donna è stata proprio la figlia con un commovente post su Facebook. “Amore mio, così voglio ricordarti… Mi mancherai tantissimo, ti AMO”, si legge nella didascalia di una foto che ritrae Luisa insieme alla madre, entrambe sorridenti.

Maria, così si chiamava la madre dell’attrice, è ricordata con affetto da tutti coloro che la conoscevano. I fan e i colleghi hanno scritto a Luisa Amatucci centinaia di messaggi per sostenerla in questo momento difficile. Non manca l’affetto dimostratole dalle fans page su Facebook.





Il lutto di Sara Ricci

Solo pochi mesi prima, anche l’attrice Sara Ricci ha annunciato la scomparsa del padre su Instagram. La donna è conosciuta per i suoi ruoli di Adriana Gherardi in Vivere e Adele Picardi in Un Posto al Sole e ha perso il padre che si è spento a 92 anni. L’uomo era ricoverato in un ospedale a Roma, a seguito di un importante intervento al cuore.