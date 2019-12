Marie Fredriksson, cantante svedese dei Roxette, è morta all'età di 61 anni dopo aver lottato contro il tumore per 17 anni.

Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Marie Fredriksson, morta all’età di 61 anni. La cantante dei Roxette è scomparsa dopo aver lottato contro un tumore per 17 anni.

Marie Fredriksson è morta

Marie Fredriksson non ce l’ha fatta: a soli 61 anni la cantante, che da tempo combatteva contro un cancro, è scomparsa. A dare il triste annuncio è stata la famiglia della star, che con un post via social ha fatto sapere ai fan: “Con grande tristezza vi dobbiamo comunicare che uno delle più grandi e amate artiste non c’è più”. In tanti si sono stretti alla famiglia della cantante con messaggi di solidarietà e affetto indirizzati alla Fredriksson.







Il post è stato commentato anche dall’altro componente dei Roxette, Per Gessle, il quale ha scritto che nulla sarà più come prima e ha pronunciato le sue parole d’affetto nei confronti della sua storica compagna d’avventura: “Tutto il mio amore a te e alla tua famiglia.

Le cose non saranno mai più come prima”.

La cantante era stata colpita da un tumore cerebrale nel 2002, e in questi anni di dura lotta contro il cancro non aveva mancato di raccontare la sua esperienza con la malattia ai fan. Il suo album The Change era proprio interamente incentrato sui cambiamenti dovuti al tumore. Quando a Marie era stato diagnosticato il tumore al cervello i medici le avevano dato 1 solo anno di vita, e più volte nel corso degli anni ha dovuto rinunciare a tour e concerti per via del terribile male da cui era stata colpita. La cantante era sposata con Mikael Bolyos, con il quale ha avuto due figli.