È morta all’età di 96 anni Jolanda Ottino, mamma di Al Bano Carrisi e tra le prime sostenitrici della carriera canora del figlio. L’annuncio della scomparsa è stato dato in diretta su Raiuno aggiungendo inoltre che Al Bano, al momento in Albania per alcuni concerti, ha subito provveduto a rientrare in Italia per i funerali dell’amata genitrice che si terranno mercoledì 11 dicembre a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Al Bano era molto legato alla madre e recentemente aveva pubblicato un libro intitolato proprio “Madre mia, l’origine del mio mondo“.