Taylor Mega a Live Non è la D'Urso parla del suo lavoro come influencer. Giovanni Ciacci sbotta contro di lei: i motivi

Taylor Mega ha voluto dire la sua sul lavoro d’influencer, e le sue dichiarazioni hanno fatto infuriare Giovanni Ciacci, come lei ospite a Live – Non è la D’Urso.

Taylor Mega a Live Non è la D’Urso: è polemica

“Guardate che fare l’influencer è stressante.Io la sera del servizio non sono uscita perchè il mattino mi dovevo svegliare presto per fare uno shooting”, ha dichiarato Taylor Mega a Live – Non è la D’Urso. Le dichiarazioni dell’influencer tutte curve, ex fiamma di Flavio Briatore e di Tony Effe, hanno fatto infuriare Giovanni Ciacci, che è sbottato: “Stressante col cu*o di fuori? Tirate fuori lefatture e fate vedere davvero quanto guadagnate!”, ha replicato.





La polemica è nata anche attorno alle recenti dichiarazioni di Chiara Biasi, che durante uno scherzo a Le Iene ha dichiarato che per 80 mila euro non si alzerebbe neanche al mattino.

In tanti sui social si sono scagliati contro la nota influencer, ma tra loro come sempre c’è stato anche chi l’ha difesa.

A seguire la Biasi ha inviato un messaggio di scuse, in cui chiariva di essersi fatta da sola e di pagare sempre il proprio staff, dimostrando così di dare il giusto valore al denaro. Taylor Mega, che dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi ha più volte scatenato bufere social per via delle sue dichiarazioni shock, ha chiosato di essere assolutamente d’accordo col punto di vista della Biasi, ovvero di reputare il mestiere di influencer un lavoro come qualsiasi altro, e anche di trovarlo piuttosto faticoso.