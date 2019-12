Tina Cipollari senza trucco? Per i fan sembra un'altra persona.

Sui social è spuntata una foto che ritrae la famosa vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, senza un filo di trucco: i fan si sono scatenati nel commentare lo scatto.

Tina Cipollari senza trucco

Con i suoi boa piumati, i capelli biondo platino e uno spesso strato di trucco, Tina Cipollari è diventata immediatamente riconoscibile per i telespettatori del piccolo schermo. Per questo quando sui social è spuntata una foto in cui la famosa vamp è ritratta senza un filo di make up, in tanti hanno stentato a riconoscerla. Tra i fan c’è chi le ha fatto i complimenti per la sua bellezza al naturale, ma c’è anche chi invece ha insultato Tina per le sue scelte in fatto di look e di make up.

Tina è al centro di un’accesa diatriba anche per via delle questioni di peso: non ha infatti nascosto di pesare oltre 70 kg, e di doversi sottoporre a una dieta per perdere qualche kg di troppo. A Uomini e Donne l’opinionista si è anche lasciata “pesare” in pubblico, ma aveva perso un solo chilo dal giorno in cui aveva dichiarato di mettersi a dieta. Del resto la famosa vamp è fidanzata con Vincenzo Ferrara, di professione ristoratore. I due fanno la spola tra Firenze e Roma, dove tra ristorantini e cenette romantiche il loro amore sembra del tutto indifferente alle diete. La storia d’amore tra i due è cominciata all’indomani della separazione di Tina dal suo famoso ex marito, l’hair stylist ed ex gieffino Kikò Nalli, con cui ha avuto i suoi 2 figli.