Massimo Preziosi, padre dell'attore Alessandro, è morto a 77 anni: è stato avvocato penalista e sindaco della città di Avellino.

Lutto per l’attore Alessandro Preziosi: nella notte è morto il padre Massimo (77 anni), ex sindaco della città di Avellino e avvocato penalista. I funerali sono stati fissarti per le ore 10 di giovedì 12 dicembre, presso la Chiesa del Rosario di Avellino.

Al momento, l’attore non ha commentato la scomparsa del genitore sui propri profili social.

Morto il padre di Alessandro Preziosi

La carriera di Massimo Preziosi in ambito legale ha avuto inizio molto presto. A soli 25 anni il padre dell’attore divenuto celebre con la serie TV Elisa di Rivombrosa ha iniziato a esercitare come avvocato e ha esordito in Corte d’Assise. Fino al mese di luglio 2013 ha ricoperto l’incarico di Presidente della Camera Penale di Avellino. I colleghi lo ricordano per la sua professionalità e la sua dedizione al lavoro.

Lo stesso Alessandro, prima di intraprendere la carriera cinematografica, aveva seguito le orme paterne conseguendo la laurea in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli.

In un’intervista a Verissimo, Preziosi aveva spiegato di provenire da “una famiglia di giuristi, che può vantare avvocati e magistrati. Il mio sogno, però, era quello di recitare”.





Sindaco di Avellino

Il legame di Massimo Preziosi con la sua comunità è stato tanto forte da spingere il padre dell’attore a intraprendere la carriera politica nel contesto cittadino. Dal 1975 al 1980 ha ricoperto l’incarico di sindaco di Avellino, seguendo un’altra “tradizione di famiglia”: anche il padre Olindo era infatti stato primo cittadino della città irpina. Nel 2009 si è presentato nuovamente alle elezioni, ma senza avere fortuna.