Crisi, denunce e segreti: ecco cosa succederà nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 16 al 20 dicembre.

Le puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 16 al 20 dicembre saranno ricche di fatti e imprevisti che vedranno protagonisti gli storici volti della ficton Rai più amata di sempre.

Un Posto al Sole: anticipazioni

Tante le novità in serbo per i protagonisti di Un Posto al Sole nelle prossime puntate della soap: mentre Diego non accetterà il patteggiamento in tribunale, Aldo proverà a fare di tutto pur di incastrarlo e far sì che la colpa non ricada su suo figlio, Jacopo, e del resto aveva già provato a comprare il suo silenzio offrendogli del denaro, proposta rifiutata da Diego. Della denaro intanto anche Patrizio è stato messo al corrente da Aldo, mentre Raffaele ha capito che i suoi due figli gli stiano nascondendo qualcosa.

Clara intanto si deciderà a denunciare Alberto anche su consiglio di Angela e Susanna, ma l’uomo inizierà ad attuare una strategia per difendersi dalle accuse della donna.





Anche tra Arianna e Andrea le cose non saranno facili: mentre lui continuerà a insistere perché lei vada con lui a Londra, Arianna continuerà a mostrarsi incerta su un possibile trasferimento.

Insomma, tra i due sarebbe in aria un imminente crisi, ed è possibile che nelle prossime puntate la coppia decida di separarsi (anche se non sono esclusi i colpi di scena).

Otello invece si trasferirà finalmente nel bed & breakfast di Serena, ma inevitabilmente la sua presenza lì inizierà a creare qualche problema tra Serena e Filippo, i quali cominceranno a discuterne fino a parlarne con Michele e Silvia. Raffaele risolverà la situazione, ma per sapere esattamente come bisognerà attendere le puntate in onda dal 16 al 20 dicembre.