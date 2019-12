I programmi di Barbara D'Urso subiranno uno stop per le feste di Natale 2019: ecco quando.

Come ogni anno i programmi di Barbara D’Urso si arresteranno in vista delle feste di Natale per consentire alla conduttrice di ricaricare le batterie e affrontare con entusiasmo ed energia quelli che saranno gli show previsti per il 2020. La stessa conduttrice ha rivelato come trascorrerà le feste di Natale, e soprattutto con chi!

Barbara D’Urso programmi

I programmi di Barbara D’Urso subiranno un arresto per le Feste di Natale: per quanto riguarda Domenica Live l’ultima puntata del 2019 è fissata per domenica 15 dicembre. Il 16 dicembre invece sarà la volta di Live – Non è la D’Urso e per finire Pomeriggio Cinque avrà in programma la sua ultima puntata il 20 dicembre. I fan dei programmi condotti dalla Carmelita Nazionale sono già in attesa di sapere quando riprenderanno il via i suoi seguitissimi e discussi show nel 2020.





Barbara D’Urso ha rivelato che trascorrerà le feste di Natale in compagnia dei suoi fratelli (Eleonora, Alessandro e Riccardo) e dei suoi figli (Emanuele e Giammauro) e che la festa della Vigilia prevederà per lei un ricco menù della tradizione napoletana.

Tra i fan c’è anche chi si è chiesto se con la famiglia della conduttrice sarà presente anche il “corteggiatore segreto” Filippo Nardi. E’ stato l’ex gieffino a rivelare recentemente che lui e la conduttrice avrebbero “un sentimento speciale”. Voce che per il momento non è stata confermata da Carmelita, anche se sono in tanti a pensare che sia proprio così. Come desiderio per questo fatidico 2020, la conduttrice ne ha espresso solo uno: ovvero che ci siano salute e serenità. In tanti sperano però che non manchi l’amore nella vita della conduttrice, e che presto esca allo scoperto con l’attesissimo corteggiatore segreto…