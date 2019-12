Da Paul McCartney a Lana Del Rey, il 2020 si prospetta ricchissimo di concerti: ecco quali sono gli artisti ad esibirsi nello Stivale.

Tante le date e gli artisti internazionali attesi in Italia durante tutto il 2020 per i loro concerti: tra i live da non perdere quelli di Sir Paul McCartney, Lana Del Rey e tanti, tantissimi altri.

Concerti 2020 Italia

Il 2020 sarà un anno ricchissimo per i fan musicali: tra i concerti più in vista quelli di Paul McCartney, dei Red Hot Chili Peppers e di Camila Cabelo, che sarà in Italia per la prima volta il 24 giugno al Forum di Assago a Milano. Alcuni nomi poi sono attesi da tempo: i Pearl Jam, Carlos Santana, Eric Clapton, Simply Red e Celine Dion toccheranno con i loro tour anche destinazioni italiane, e tra i fan c’è già chi si è sbrigato ad accaparrarsi un biglietto.





Kendrick Lamar, vincitore del premio Pulitzer, è atteso all’evento Rock in Roma, mentre per i giovanissimi le star più attese in Italia nel 2020 sono Harry Styles, Billie Eilish, The 1975, Jonas Brothers, Dua Lipa, Green Day, 5 Seconds of Summer.

A grande richiesta tornerà anche Avril Lavigne, che ha subito un duraturo arresto dalle scene a causa della malattia di Lyme, che l’ha costretta a ritirarsi dalle scene.

Lana Del Rey tornerà in Italia nel 2020 con il suo The Norman Fuckin’ Rockwell Tour’, che passerà per Verona il prossimo 9 giugno. A grande richiesta anche gli Iron Maiden torneranno di nuovo nello Stivale, e addirittura con ben 3 date: il 22 luglio a Milano, il 24 al Sonisphere Festival a Roma ed il 26 a piazza Unità d’Italia a Trieste.