Dopo l’intervista scandalo di Fedez sui motivi della sua lite con J-Ax e Rovazzi, al rapper è arrivato il conto: per aver violato un accordo di riservatezza dovrà pagare una salatissima penale.

Fedez: multa per J-Ax e Rovazzi

In un’intervista scandalo a Peter Gomez, Fedez ha rivelato i motivi dietro alla sua lite dagli ex amici e soci in affari J-Ax e Fabio Rovazzi. Il rapper marito di Chiara Ferragni ha rivelato che i due lo avrebbero “tradito”, passando alle sue spalle alla società del suo ex manager. Nell’intervista Fedez ha rivelato svariate cose, tra cui il fatto che Rovazzi non gli avesse fatto neanche gli auguri per la nascita di suo figlio Leone Lucia Ferragni. Adesso sembra che il rapper sarà costretto a pagare una salatissima multa per aver violato un accordo di riservatezza, nel quale era specificato che non avrebbe dovuto parlare di quanto accaduto prima della separazione dai due ex soci per non ledere la loro immagine.





Fedez non ha commentato la notizia, ed è probabile che il rapper fosse pienamente a conoscenza dei rischi a cui andava incontro rivelando particolari e dettagli di quella che è stata una delle liti più discusse dell’anno.

Né J-Ax né Rovazzi dal loro canto hanno replicato o fornito spiegazioni in merito, e in tanti sui social hanno insultato i due musicisti e chiesto loro spiegazioni per quanto affermato da Fedez. “Non ho perso un socio, con J-Ax e con Fabio Rovazzi ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita”, ha dichiarato in tv il rapper.