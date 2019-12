Ilary Blasi non vuole più fare la conduttrice, e ha spiegato il perché.

Ilary Blasi ha rivelato che il suo addio alla televisione potrebbe non essere molto lontano, e ha spiegato anche i motivi per cui avrebbe deciso di lasciare Le Iene e il Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi: l’addio alla TV

“Il marito non lo cambio, ma tutto il resto sì”, con queste parole Ilary Blasi ha preannunciato il suo bisogno di un cambiamento, e anche il fatto che probabilmente, tra non troppo tempo, smetterà di lavorare come conduttrice televisiva. “Oggi quando guardo il programma mi fa effetto vedere lo studio dove sono cresciuta, però, a volte, bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per smuovere le cose”, ha detto la conduttrice, che in passato aveva anche rivelato di sognare il cinema per il suo futuro.

Presto in tv dovrebbe invece approdare Casa Totti, un nuovo format a cui Ilary prenderà parte proprio insieme a suo marito Francesco Totti.

Sulla questione la conduttrice non si è sbilanciata, e ha solo detto: “Abbiamo girato solo una cosa tra di noi, insomma poco o nulla. Al lavoro penserò dopo Natale, la mia festa preferita.” Insomma, tutto procederebbe serenamente per Ilary nonostante la voglia di un cambiamento per quanto riguarda la carriera.

Al fianco della conduttrice è sempre presente suo marito e i loro 3 splendidi bambini, e di recente Totti le ha anche fatto una pubblica dedica d’amore, chiedendole di fare insieme un quarto figlio. Ilary acconsentirà al desiderio di suo marito? Sulla sua vita con la famiglia la conduttrice ha dichiarato: “Una vita normale, non dico noiosa, ma niente di eccezionale”, un’affermazione che non ha mancato di sollevare qualche polemica sui social.