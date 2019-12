Il talentuoso Jack Burns, ribattezzato il nuovo Billy Elliot, è stato trovato senza vita nella sua casa in Scozia

Tragico lutto nel mondo della danza. Il giovanissimo Jack Burns, astro nascente del balletto, è stato trovato morto per cause tuttora da chiarire. Il 14enne si trovava nella sua casa di Greenock, in Scozia, mentre la notizia della immane scomparsa è stata data dalla Elite Academy of Dance su Facebook. Per le sue doti d’eccezione, il talentuoso ballerino era stato ribattezzato il nuovo Billy Elliot. All’età di 9 anni era già stato ammesso nella prestigiosa scuola di balletto di Glasgow. Nel 2014, inoltre, aveva recitato nella serie tv Outlander, mentre già aveva preso parte a diverse altre produzioni televisive, come per esempio The One Show and Priscilla Queen of the Desert.

Jack Burns, il triste cordoglio

“È con il cuore pieno di dolore che scriviamo questo post. Abbiamo perso tragicamente il nostro amatissimo studente Jack Burns. Egli è stato fonte d’ispirazione per tutti noi, toccando l’anima di chi ha avuto il piacere di ballare e lavorare con lui fin dal 2012. Noi, insieme alla famiglia e agli amici di Jack, siamo distrutti e senza parole”. Così si legge dunque nel post della scuola di danza dove il 14enne ha continuato a studiare fino al giorno della tragedia.

Karen, Robert e Rory, rispettivamente genitori e fratello del compianto Jack, hanno inoltre fatto sapere di aver organizzato un momento in ricordo del loro congiunto insieme agli altri studenti della scuola di ballo. “Ogni nostro pensiero va in questo momento alla famiglia e agli amici più intimi di Jack, ma soprattutto ai suoi genitori Karen e Robert e al fratello Rory”, conclude infine il triste post.