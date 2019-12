All I Want for Christmas is You è il successo di Natale di Mariah Carey. Dettagli sul mini-documentario di Amazon Music.

“Mariah Carey Is Christmas: The Story of All I Want for Christmas Is You”. È questo il titolo del mini-documentario della regina del Natale. La superstar racconta ad Amazon Music la storia dietro il successo natalizio, in occasione del 25esimo anniversario.

All I Want for Christmas Is You è attualmente in prima posizione su Amazon Music dal Giorno del Ringraziamento. Si tratta al momento della canzone più ascoltata in streaming in tutti i 50 Stati USA.

Il mini-documentario di Mariah Carey

L’11 dicembre Amazon Music ha annunciato l’uscita di un mini-documentario intitolato: “Mariah Carey Is Christmas: The Story of ‘All I Want for Christmas Is You”. Sarà incentrato sulla realizzazione del magico successo natalizio della cantante, in occasione del 25esimo anniversario del suo album Merry Christmas.

Non mancheranno interviste con Mariah, il produttore Randy Jackson e altri addetti ai lavori che hanno scelto di esprimere la loro opinione sul fenomeno culturale globale, in cima alle classifiche ogni anno.

“Mariah Carey Is Christmas: The Story of ‘All I Want for Christmas Is You” di Amazon Music è disponibile per lo streaming in tutto il mondo.

“Mentre continuiamo a celebrare il 25° anniversario di All I Want for Christmas Is You, è importante per me condividere una parte della storia dietro questa canzone […]. Spero che vi piaccia l’approccio speciale di Amazon Music […]. Buon Natale e Buone Feste!” afferma la cantante Mariah Carey.

Dettagli sul mini-documentario

“[…] All I Want for Christmas is You […] hit natalizia […] su Amazon Music: si rivela sempre la canzone più popolare nel nostro servizio a livello globale durante le feste.” Dichiara Ryan Redington, il direttore di Amazon Music.

Durante il film, i telespettatori potranno vedere i rari filmati dei momenti in cui Mariah ha registrato l’album e scopriranno di più su questo successo. Ci sono inoltre commenti della la giornalista Shirley Halperin, Executive Editor for Music presso Variety; di Gary Trust, Senior Director of Charts di Billboard e del cantante e amico da oltre 25 anni di Mariah: Trey Lorenz. Il mini-documentario segue l’intero percorso che ha portato la canzone al suo predominio nelle classifiche nel corso degli anni.

Il successo di All I Want for Christmas is You

Il brano ha trascorso ben 36 settimane cumulative nella prima posizione della classifica delle feste natalizie di Billboard dal 2011: il miglior risultato di sempre per una canzone natalizia. Quest’anno Mariah si è anche aggiudicata un Guinness World Record per aver realizzato, in qualità di artista solista, la canzone natalizia con la migliore performance su Billboard Hot 100.

La canzone è stata il singolo natalizio più popolare negli Stati Uniti su Amazon Music negli anni 2017 e 2018.

Testo All I Want for Christmas is You

I don’t want a lot for Christmas

There’s just one thing I need

I don’t care about the presents

Underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is…

You

I don’t want a lot for Christmas

There’s just one thing I need

I don’t care about the presents

Underneath the Christmas tree

I don’t need to hang my stocking

There upon the fireplace

Santa Claus won’t make me happy

With a toy on Christmas day

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

You baby

I won’t ask for much this Christmas

I don’t even wish for snow

I’m just gonna keep on waiting

Underneath the mistletoe

I won’t make a list and send it

To the North Pole for Saint Nick

I won’t even stay awake to

Hear those magic reindeers click

‘Cause I just want you here tonight

Holding on to me so tight

What more can I do

Baby all I want for Christmas is you

Ooh baby

All the lights are shining

So brightly everywhere

And the sound of children’s

Laughter fills the air

And everyone is singing

I hear those sleigh bells ringing

Santa won’t you bring me the one I really need

Won’t you please bring my baby to me…

Oh I don’t want a lot for Christmas

This is all I’m asking for

I just want to see my baby

Standing right outside my door

Oh I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

Baby all I want for Christmas is…

You

All I want for Christmas is you… baby

Traduzione di All I Want for Christmas is You

Non voglio molto per Natale

C’è solo una cosa di cui ho bisogno

Non mi interessano i regali

Sotto l’albero di Natale

Voglio solo che tu sia mio

Più di quanto si possa immaginare

Fai che il mio desiderio si avveri

Tutto quello che voglio per Natale sei …

Tu

Non voglio molto per Natale

C’è solo una cosa ho bisogno

Non mi interessano i regali

Sotto l’albero di Natale

Non ho bisogno di appendere la mia calza

Li sul camino

Babbo Natale non mi renderà felice

Con un giocattolo il giorno di Natale

Voglio solo che tu sia mio

Più di quanto si possa immaginare

Fai che il mio desiderio si avveri

Tutto quello che voglio per Natale sei tu

Tu baby

Non chiederò molto per questo Natale

Non voglio nemmeno la neve

Aspetterò soltanto

Sotto il vischio

Non voglio fare un elenco e inviarlo

Al Polo Nord per Babbo Natale

Non voglio neppure restare sveglia per poter

Ascoltare quelle magiche renne

Perché voglio solo che tu sia qui questa notte

Voglio che mi abbracci forte

Che altro posso fare

Baby tutto quello che voglio per Natale sei tu

Ooh Baby

Tutte le luci brillano

Così brillantemente in tutto il mondo

E il suono dei bambini

Le risate riempiono l’aria

E tutti cantano

Ho sentito suonare le campane della slitta

Babbo potresti portarmi quello che voglio veramente

Potresti portarmi il mio ragazzo …

Oh, non voglio molto per Natale

Questo è tutto quello che chiedo

Voglio solo vedere il mio ragazzo

In piedi, proprio davanti alla mia porta

Oh, Voglio solo che tu sia mio

Più di quanto si possa immaginare

Fai che il mio desiderio si avveri

Tutto quello che voglio per Natale sei …

Tu

Tutto quello che voglio per natale sui tu …baby