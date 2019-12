Paola Di Benedetto sarà al Grande Fratello Vip? Sui social è spuntato un indizio.

Dopo che Rita Rusic ha rivelato che sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, nessun altro nome è trapelato tra i famosi che prenderanno parte alla quarta edizione del reality show. Un indizio social diffuso dalla pagina ufficiale del programma non è però sfuggito ai fan.

Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip

Si vocifera che Paola Di Benedetto possa essere la seconda concorrente in gara al Grande Fratello Vip insieme alla – già svelata – Rita Rusic. Sulla pagina ufficiale del programma infatti è stato presentato un personaggio misterioso coperto da un ombrello, e con addosso un sensuale vestitino rosa e tacchi a spillo. I fan non avrebbero dubbi: si tratta proprio dell’ex fidanzata di Francesco Monte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 10 Dic 2019 alle ore 8:29 PST

Per il momento la fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede non ha confermato la notizia, ma sono in tanti a sperare di vederla di nuovo in un reality show dopo quella che era stata la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Nella didascalia della pagina ufficiale del Grande Fratello Vip è anche scritto che questo personaggio sarebbe “testardo, per natura!”, frase che ha subito fatto pensare proprio all’ex madre natura di Ciao Darwin come possibile concorrente dello show.

Finora solo Rita Rusic ha confermato di essere un concorrente del GF Vip, e ovviamente si conoscono già i nomi degli opinionisti che affiancheranno Signorini alla conduzione: si tratta di Wanda Nara e Pupo.