Partecipare alla scuola di Amici di Maria De Filippi per gli aspiranti e giovanissimi talenti provenienti da tutta Italia è spesso un onore, e ovviamente prendervi parte non lascia loro tempo per fare altro. Ma quanto guadagnano per prendere parte allo show i concorrenti?

Quanto guadagnano i concorrenti di Amici

Sono tante le voci in merito ai presunti guadagni dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Ai fan del programma è noto infatti che, accettando di partecipare allo show, è praticamente impossibile per i giovani partecipanti riuscire ad aver tempo per fare altro, tanto meno un lavoretto part time che gli consenta di mantenersi.

Secondo indiscrezioni lo show provvederebbe a dar loro vitto e alloggio, e sarebbe previsto anche un piccolo stipendio per i concorrenti del programma, la cui cifra è però oscura.

Insomma, una volta entrati a far parte dello show i concorrenti dovrebbero solo concentrarsi sugli allenamenti e sull’affinare il proprio talento, a tutto il resto provvederebbe invece la produzione del programma.

Per molti giovani provenienti da ogni parte d’Italia sarebbe già abbastanza prendere parte allo show, visto che si tratta di uno dei fiori all’occhiello di Mediaset. Inoltre non bisogna scordare che proprio dalla scuola di Amici sono usciti molti di quelli che oggi sono considerati degli artisti affermati: due su tutti Emma Marrone e Stefano De Martino, che all’epoca della loro partecipazione alla scuola di Amici ebbero anche una liaison sentimentale, presto naufragata.