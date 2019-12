Romina Power ha spiegato perché non sarà ai funerali della sua ex suocera, mamma di Al Bano.

L’ex moglie di Al Bano, Romina Power, ha dedicato un post a donna Jolanda, la sua ex suocera a cui era rimasta molto legata. La cantante ha dichiarato che sarebbe stata assente ai funerali della donna, e ha spiegato i motivi.

Romina Power: i funerali della mamma di Al Bano

Grande assente alle esequie di donna Jolanda, mamma di Al Bano, è stata proprio la famosa ex moglie del cantante di Cellino San Marco. A svelarlo è stata la stessa Romina Power, che in questi anni è rimasta molto attaccata all’ex suocera, e che ha detto di non poter essere alle esequie per problemi fisici. “ Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1 gennaio. Ma non il suo funerale oggi, no . Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione.

Una delle quali il non poter camminare”, ha fatto sapere attraverso i social.

Alla sua ex suocera Romina Power ha anche dedicato alcuni messaggi d’affetto, e ha scritto: “Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne saro’ eternamente grata . Vivrai per sempre nel mio cuore.”

Come lei anche la compagna del cantante, Loredana Lecciso ha dedicato un post a donna Jolanda, e ha scritto: “Nonna speciale!” postando una foto che la ritraeva insieme alla donna e al resto della famiglia.