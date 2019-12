Salmo ha deciso di travestirsi da attacchino per promuovere il suo nuovo album "Playlist Live": l'idea del rapper sardo

Il rapper Salmo ha deciso di diventare un attacchino per un giorno. Ma la sua non è stata la prova per un eventuale nuovo lavoro, bensì una nuova trovata per promuovere la sua ultima opera discografica. Si tratta nello specifico dell’album Playlist Live, uscito il 6 dicembre 2019. Il disco contiene alcuni brani live del suo tour, ma anche i due inediti Charles Manson (Buon Natale 2) e Salmo 23.

Indossato dunque un gilet catarifrangente giallo, con il cappuccio alzato e la bomboletta in mano l’artista si è calato alla perfezione nella parte. Facendo finta di non sapere chi sia Salmo, ha così realizzato alcuni graffiti a Milano riportando sui muri la scritta Playlist Live. Inoltre ha accompagnato il tutto dal suo stesso ritratto stilizzato nelle vesti di Babbo Natale attorniato dalla scritta Buon Natale 2 e da un misterioso codice QR.

Salmo, in incognito per Milano

Oltre al suo giro per la capitale lombarda, Salmo ha inoltre postato una IG Story dove, insieme alla foto dei graffiti, appare anche un link. Quest’ultimo rimanda nel dettaglio a una mappa della città meneghina, dove alcuni punti sono contrassegnati da un cappello, da Babbo Natale e dalla legenda “Salmo – Buon Natale”.

I punti segnalati indicano dunque dove si trovano i graffiti realizzati dallo stesso cantante. Il rapper ha così immortalato questa particolare avventura sul suo profilo Instagram, con la didascalia forte e chiara “… ma vai a lavorare!”.





Nel contempo Salmo, insieme ai colleghi Marracash, Fabri Fibra, Gué Pequeno, Clementino ed Ensi, ha fondato la Trx Radio, nata come esperimento nel maggio del 2018. Essa ha un format musicale prevalentemente rap e hip hop ed è disponibile solo su un’app dedicata.