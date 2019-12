Sono quattro le famose candite vallette per il tanto atteso Sanremo 2020. Foto e curiosità.

Chi saranno le vallette di Sanremo 2020? Per la prossima edizione potremmo vedere un gruppo variegato di donne accanto ad Amadeus sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2020: le vallette candidate

La 70esima edizione del Festival della Canzone italiana potrebbe puntare su una combinazione di donne. L’idea è quella di portare sul palco personalità femminili molto diverse tra loro. Le candidate sono:

Diletta Leotta

Vanessa Incontrada

Emma Marrone

Emma D’Aquino

La conduttrice Diletta Leotta, potrebbe salire sul palco per una sera, mentre sono stati i fans sui social network a candidare Vanessa Incontrada per il ruolo di valletta. Emma D’Aquino, conduttrice del Tg1, è stata recentemente protagonista di qualche “siparietto” in diretta sullo stesso telegiornale con Rosario Fiorello per il lancio di “Viva RaiPlay”. Emma Marrone, invece, è già stata conduttrice del Festival di Carlo Conti nel 2015 accanto ad Arisa e a Rocio Munoz Morales. La settimana seguente al Festival, la Marrone farà il suo esordio sul grande schermo. Sarà la moglie di Claudio Santamaria nel nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”, in cui ha recitato al fianco di Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart.

Non si hanno notizie in merito a quello che potrebbe accadere l’ultima sera. Una delle quattro candidate farà il bis? Oppure si riuniranno tutte attorno ad Amadeus? Solo il tempo ci darà le risposte e saranno i telespettatori a stabilire la sentenza.