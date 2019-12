Il primo ospite internazionale di Sanremo 2020 sarà il giovane talento scozzese Lewis Capaldi.

Il brano di Lewis Capaldi Someone You Loved è al vertice delle classifiche statunitensi, e il giovane cantante è il primo ospite annunciato ad essere a Sanremo 2020.

Sanremo: Lewis Capaldi

Il primo ospite annunciato di quella che sarà la 70esima edizione del Festival di Sanremo è il giovane musicista di fama internazionale Lewis Capaldi. Classe 1993 e originario della Scozia, Lewis Capaldi è un giovane talento da record: il suo primo disco Divinely Uninspired to a Hellish Extent è stato il disco più venduto del 2019 in Gran Bretagna, e da settimane il suo singolo Someone You Loved è in testa alle classifiche in America. Finora è il primo ospite internazionale la cui presenza al Festival di Sanremo è stata confermata dai vertici Rai, ma ancora nessuna indiscrezione su quali saranno gli altri né sui tanto attesi partecipanti italiani.





Finora hanno confermato che sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus (direttore artistico di questa edizione) ci saranno gli amici di sempre Fiorello e Jovanotti, e inoltre si vocifera che Monica Bellucci farà da coconduttrice almeno per una sera.

Mistero invece sulla partecipazione di Chiara Ferragni che sulla questione aveva preferito non pronunciarsi e che, a causa delle voci sulla sua presunta partecipazione, ha dovuto affrontare il Codacons, colpevole di averla definitiva “un cattivo modello per i giovani”. Oltre a Lewis Capaldi sembrava in un primo momento che anche Lady Gaga dovesse essere tra i tanto attesi ospiti di fama internazionale, ma l’indiscrezione è stata presto smentita.