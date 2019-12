Il desiderio di Serena Grandi? Entrare in politica al fianco di Matteo Salvini: il suo appello al leader della Lega.

La famosa attrice Serena Grandi ha espresso il desiderio di entrare in politica, più precisamente con la Lega, e ha fatto un appello all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Serena Grandi e Salvini

L’attrice Serena Grandi non ha mai nascosto di provare simpatie per la Lega, e addirittura si è spinta fino a fare un appello a Matteo Salvini, dichiarando che le interesserebbe occuparsi di politiche sociali. Il leader della Lega accoglierà la sua richiesta? Sui social è spuntata anche una foto che li ritrae assieme.

La famosa attrice ha anche dichiarato di aver aperto un blog in difesa delle donne che subiscono violenza o stalking, il cui nome è “Scarpe rosse insieme cambieremo le leggi”. In tanti si sono chiesti cosa ne pensi il figlio dell’attrice Emanuele, gay dichiarato, della vicinanza della madre a un partito che non si è mai espresso a favore del mondo LGBTQ e delle coppie di fatto.

A proposito dei suoi rapporti col figlio è stata la stessa attrice a rivelare: “Mio figlio mi ha resa felice, ha riempito di gioia la mia vita che è sempre stata circondata dagli omosessuali, soprattutto i costumisti: non ho avuto amici che non fossero gay. Ammetto che ritrovarmene uno in casa è stato inizialmente uno shock ma di questo sono tanto felice: ha una marcia in più”. Come andranno a finire le cose tra la famosa attrice e il leader della Lega Matteo Salvini?