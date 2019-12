Scontro social tra Valentina Dallari e Matteo Salvini: la lettera a Babbo Natale ha mandato i fan su tutte le furie.

In un post ironico su Instagram Valentina Dallari ha chiesto, in una fantomatica letterina indirizzata a Babbo Natale, di far emigrare il leader della Lega Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Interno ha risposto al post ironico dell’influencer via Twitter.

Valentina Dallari e Salvini

“Caro Babbo Natale – si legge tra le parole riportate nella lettera di Valentina Dallari –, quest’anno non ti chiederò grandi doni, non ho grandi richieste, perché in verità sono anche abbastanza a posto così”, ha scritto l’influencer, e ha aggiunto: “In realtà, però, ne ho una che potrebbe essere a favore di tutta l’umanità, di tutto il popolo italiano: potresti far emigrare Salvini? Ma lontano lontano, per favore?!?”.

Il post ha scatenato una bufera da parte dei fan, specialmente perché a rispondere è stato il leader della Lega in prima persona:



Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà😊https://t.co/V9PQK5TxVc — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 dicembre 2019

In tanti sui social si sono scagliati contro Valentina Dallari, e le hanno intimato di non occuparsi di politica.

L’influencer, che lo scorso anno ha combattuto una dura battaglia contro l’anoressia, si è sempre interessata anche a questioni più serie della vita, e pur non avendo replicato ai messaggi è probabile che continuerà a comportarsi come sempre. Oggi, al suo fianco, c’è il rapper Junior Cally, con il quale Valentina sembra aver finalmente trovato la felicità.