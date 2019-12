Coppie famose, calciatori, cantanti o influencer: i vip più seguiti sui social nel 2019 hanno in comune solo una cosa, l'elevato numero di followers.

Il 2019 che sta volgendo al termine ha visto salire esponenzialmente l’influenza e i followers di alcuni vip seguiti sulle varie piattaforme social.

I vip più seguiti sui social nel 2019

Chi sono dunque i personaggi famosi più seguiti di quest’anno? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni e Fedez: la coppia del momento

Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia del momento: sono tra i profili più seguiti sui social nel 2019. Il loro successo si deve all’incredibile storia che hanno portato avanti nel corso di due anni e di come si mostrano al pubblico che li segue. Entrambi condividono ogni momento, sia bello che brutto, sulle loro pagine social, rendendo partecipi i followers della loro vita in tempo reale, accorciando così molto le distanze tra realtà e mondo virtuale.

Il loro amore è palpabile tanto quanto il loro successo lavorativo.

Prima di tutto entrambi questi giovani hanno avuto la fortuna di crescere professionalmente: lei è oggi un’imprenditrice di successo, ma il suo lavoro parte da un piccolo blog, come mostrato nei frame di Chiara Ferragni Unposted, il suo film autobiografico uscito di recente. Fedez arriva al successo con Cigno Nero, canzone strabiliante che conquista i cuori di milioni di adolescenti che riescono a immedesimarsi nella sua situazione. I due si sono conosciuti pochi anni fa e si sono subito innamorati. Da poco più di un anno inoltre è nato il piccolo Leone Lucia, il figlio dei due, facendoli diventare così genitori amorevoli.

Entrambi sui social mostrano momenti di quality time con il bambino e con la famiglia in vari posti del mondo. Anche in queste occasioni non smettono mai di occuparsi del bambino in modo divertente e bizzarro.

Hanno condiviso le foto del loro matrimonio lasciando di stucco tutti i loro fan dalla bellezza del posto e dall’amore che li lega. I “Ferragnez” vogliono ricordarci come la famiglia vada sempre messa al primo posto perché solo con l’appoggio di chi ci sta vicino ci sentiamo più forti e riusciamo a dare il meglio di noi stessi. A soli poco più di trent’anni questi giovani genitori ci mostrano come sentirci liberi e felici della nostra vita e delle piccole cose che abbiamo.

Cristiano Ronaldo, il paladino del calcio

Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi nomi del calcio italiano e straniero. Proprio per questo motivo è uno degli uomini più seguiti sui social dopo Fedez. Di lui sappiamo molto poiché egli stesso condivide i momenti della sua vita quotidiana coi followers.

L’attaccante della Juventus è attualmente sposato con Georgina Rodriguez e ha quattro figli; al fianco della moglie, continua a condurre una vita da professionista. Georgina lo consiglia in tutto. Il calciatore dalla brillante carriera calcistica, tanto da essere considerato da molti il migliore di sempre, si contraddistingue spesso per le opere benefiche che compie.

La cantante Selena Gomez

Selena Gomez, classe 1992, è una cantante americana ed è tra le giovanissime più seguite sui social nel 2019. Entra a far parte di Disney Channel già da giovanissima ma raggiunge la fama solo interpretando Alex ne “I maghi di Waverly”. In queste circostanze mostra tutta la sua bravura nelle vesti di attrice protagonista, ma la sua vera dote è quella di cantante. Inizia a scalare le vette delle classifiche musicali già dal primo disco interpretando ogni canzone in modo sublime. Riesce a entrare nei cuori delle persone che la iniziano a seguire in modo piuttosto assiduo e che le mostrano la forza interiore che possiede.

Il suo ultimo singolo è uscito da poco e già è primo in classifica: anche in questo caso è un successo. Tramite le sue canzoni lancia messaggi di comprensione empatici ai suoi fan, che la descrivono come una ragazza alla mano e piena di valori. Grazie al sostegno dei suoi followers ottiene molti riconoscimenti che la portano a fare diverse tournée e a prendere parte ad alcune pellicole cinematografiche. La sua carriera professionale cresce a dismisura e la troviamo a lavorare con grandi nomi del cinema ma non solo. Selena Gomez è una ragazza al centro di molti rumours. I più famosi sono quelli collegati al cantante Justin Bieber.