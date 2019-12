Emma sarà ospite ad Amici, e ha rivelato anche cosa canterà.

Emma Marrone sarà l’ospite speciale della puntata del 14 dicembre di Amici di Maria De Filippi: ad annunciarlo è stata la stessa cantante via social, rivelando anche che canterà un brano estratto dal suo nuovo disco, Fortuna.

Amici: Emma Marrone ospite

A grande richiesta Emma Marrone torna alla scuola di Amici, e questa volta in veste di ospite speciale: la cantante sarà alla puntata del 14 dicembre, e si esibirà in un brano del suo nuovo album, Fortuna. “Stavolta l’ho spoilerato io prima di tutti“, ha dichiarato Emma e ha anche aggiunto: “Ci vediamo sabato ad Amici per cantare insieme Stupida Fortuna”. Il disco, uscito all’indomani del ritorno sulle scene di Emma Marrone, condurrà la cantante in giro con il suo tour per tutto il 2020.





I fan sono felicissimi di poter vedere così spesso la loro beniamina, che di recente si è dovuta assentare per il ritorno della sua malattia e la necessità di subire un’operazione.