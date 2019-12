Rivelazioni shock di Donatella Rettore a "CR4 - La Repubblica delle Donne", dove la cantante ha definito Lady Gaga una cozza

Donatella Rettore è finita al centro del gossip più chiacchierato per via di una sua precisa dichiarazione rilasciata a CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Il presentatore, nello specifico, ha domandato alla bionda interprete di Kobra se fosse vero che in passato ha definito Lady Gaga una cozza. “Sì, è vero”, ha dunque ammesso la Rettore, ribadendo come secondo lei l’artista americana non sia bella, nonostante sia una “grandissima cantante”.

Cristiano Malgioglio, intervento subito in sua difesa, ha precisato che Stefani Joanne Angelina Germanotta “non è una cozza, ma un’artista immensa”. “Come ti permetti?”, ha dunque chiesto l’ex gieffino alla super bionda cantante. Anche la showgirl Antonella Elia ha voluto schierarsi dalla parte della popstar americana, precisando come sia stata meravigliosa in A Star Is Born, il primo film che l’ha vista come attrice protagonista insieme al suo stesso regista Bradley Cooper.

Donatella Rettore su Lady Gaga

Già diverso tempo fa, del resto, Donatella Rettore aveva dichiarato che Lady Gaga era una cozza che indossa solo stracci.

“Imita me ma anche Loredana: sul palco ha persino messo un pancione finto”.

La cantante ed ex attrice di Castelfranco Veneto aveva poi precisato di non avere nulla di personale contro la Germanotta, ma di trovarla “persino divertente”. Nel frattempo, in merito alla sua recente uscita da Chiambretti, sono stati molti e differenti i commenti apparsi sui social. Alcuni si sono infatti detti d’accordo con la Rettore, mentre altri hanno ribadito come Lady Gaga non debba nemmeno essere sfiorata da tali insinuazioni.