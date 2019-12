Fabrizio Corona fa parlare di sé anche dall'istituto di cura in cui si trova. Il video del figlio Carlos su Instagram infittisce il giallo "social".

Dopo gli ultimi insoliti post pubblicati da Fabrizio Corona sul suo profilo Instagram, riappare oggi suo figlio Carlos Maria Corona in un video. Il mistero si infittisce.

Fabrizio Corona: giallo su Instagram

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, è uscito recentemente dal carcere. Il giudice di Sorveglianza di Milano ha stabilito che Corona non potrà allontanarsi, per alcun motivo, dall’istituto di cura nei pressi di Monza in cui si trova, in modo da scontare la pena durante le cure a cui deve essere sottoposto. Secondo quanto emerso dalle relazioni psichiatriche dell’equipe del carcere di San Vittore, sembrerebbe che Corona soffra di un “patologico progredire di disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi”. È stato necessario trasferirlo nell’istituito, a seguito della sua resistenza alle terapie farmacologiche.

Chiaramente a Fabrizio Corona è stato impedito di avere contatti con il mondo esterno e di utilizzare i social network, ecco perché i recenti post pubblicati sul suo profilo Instagram sono un vero e proprio mistero.

Sembrerebbe che l’account venga attualmente utilizzato dall’Atena Agency e dal brand Adalet Unconventional Groove.

Diversi sono i post apparsi in questi giorni, fotografie che ritraggono proteste fatte in nome della libertà, la didascalia è sempre la stessa: “Aggiungi olio (benzina) Forza Coraggio Vai Avanti, Non ti fermare mai”. Uno di questi ritrae il volto di Joshua Wong, l’attivista e politico hongkonghese, fondatore del gruppo di attivisti studenteschi ma questa volta il contenuto del post è diverso: “Joshua Wong. Giovani con le idee e i valori già scolpiti dentro di sè. A noi piace gente come lui. @atenagency”

Il mistero sorto attorno a queste insolite pubblicazioni, sembra essere stato risolto dalla stessa agenzia Atena che firma tutti posti recenti. In una serie di storie su Instagram, si vede la preparazione per il lancio di magliette e felpe, dedicate proprio al tema della libertà. Quella che sta avvenendo sul profilo di Fabrizio Corona sarebbe una vera e propria operazione di marketing. I follower sono confusi, c’è chi è favorevole e chi invece no ma non sembrano aver compreso che non è Corona a postare quelle immagini.

Due sono le curiosità emerse nelle ultime attività social sul profilo dell’uomo. Una foto con tutti i libri che ha scritto Corona e la didascalia nelle Stories: “La vera incredibile storia comincia dal 1988 e oggi non è ancora finita anzi siamo all’inizio”.

E un’immagine che ritrae una prima pagina del giornale “La Voce” di Indro Montanelli, per cui ha lavorato come vicedirettore anche il padre di Fabrizio, Vittorio Corona. La didascalia: “Tutti i giornalisti più importanti del Fatto Quotidiano hanno imparato studiando e lavorando per questo giornale”. Il quotidiano fu fondato dallo stesso Indro Montanelli nel 1994 e chiuso dopo soli tredici mesi di attività.

Carlos Corona: il video su Instagram

Carlos Maria Corona è il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, ha 16 anni e non ha alcun profilo social. Il ragazzo vive con la nonna paterna Gabriella, a seguito di un allontanamento dalla madre per via di un intervento delle forze dell’ordine in casa Moric. La donna stava litigando con la madre. Stando alle dichiarazioni di Nina Moric, il giovane Carlos sarebbe gravemente malato. La sua apparizione nell’ultimo video pubblicato dal padre, Fabrizio Corona, ha sorpreso il grande pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Valorizzate i giovani perché sono il nostro futuro. @atenagency Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 12 Dic 2019 alle ore 7:39 PST

I giovani sono una risorsa e lo sono sempre stati nella storia e da un punto di vista sociale e culturale. Per me sono tutti importanti e ognuno di noi è una risorsa e deve sfruttare le sue potenzialità. Deve mettere, come si suol dire, olio e benzina. Deve incrementare tutto ciò che riguarda la sua persona sia all’interno che all’esterno, cioè sia per sé che per gli altri e questo è un valore importantissimo da comunicare e da condividere

Queste sono le parole di Carlos Corona ma potrebbe trattarsi ancora di un’operazione di marketing.