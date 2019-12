Georgina Rodriguez sarà al Festival di Sanremo? Ecco le voci in merito.

Georgina Rodriguez, promessa sposa di Cristiano Ronaldo, potrebbe approdare al Festival di Sanremo in qualità di presenza femminile alla kermesse.

Sembra che alla 70esima edizione del Festival di Sanremo approderà persino Georgina Rodriguez: la bella fidanzata di Cristiano Ronaldo, secondo indiscrezioni, potrebbe fare da spalla al conduttore Amadeus per introdurre ospiti e partecipanti in gara. Per il momento ancora non ci sono conferme decisive sulla presenza di Georgina, ma sono in tanti a sperare di vederla sul prestigioso palco dell’Ariston.





La bella top model infatti è sulla bocca di tutti da quando CR7 le avrebbe fatto la fatidica proposta di nozze, e in tanti sperano che i due convolino a nozze a Torino (città in cui si sono trasferiti dopo il trasferimento di lui alla Juventus).

Georgina è famosa sui social anche per le sue curve provocanti e per i suoi scatti osé: giovanissima, sembra che CR7 si sia innamorato di lei ancora prima che diventasse una modella, e cioè quando avrebbe fatto la commessa in un negozio. I due hanno avuto una figlia insieme, Alana Martina, ma il calciatore aveva già altri 3 figli avuti – sembra – grazie a madri surrogate. Il campione non ha mai voluto dire la verità sulla questione.

Georgina ha sempre cresciuto tutti e 3 i bambini come se fossero i suoi, e sui social non mancano foto che la ritraggono in compagnia della numerosa prole che lei e Ronaldo portano sempre con loro durante i viaggi e i periodi festivi. La coppia sembra più unita che mai, e adesso i fan sono impazienti di sapere quando festeggeranno le nozze!