Tutto appare ormai chiaro: l'ex tronista Lorenzo Riccardi dovrebbe essere il nuovo opinionista di Uomini e Donne di Maria De Filippi

Dopo diverse ospitate, ormai appare chiaro: Lorenzo Riccardi sarà un nuovo opinionista di Uomini e Donne. L’ex tronista è infatti tornato diverse volte negli studi Elios per prendere parte alle registrazioni delle puntate del Trono Classico. Viene dunque facile supporre che il giovane diverrà ufficialmente un opinionista fisso del noto dating show di Maria De Filippi.

La prima volta che era tornato in studio si era seduto accanto agli storici Gianni Sperti e Tina Cipollari. Lui stesso, del resto, aveva lanciato un appello alla autrice Raffaella Mennoia, che lo aveva pertanto subito chiamato in puntata dopo la sua scelta. Evidentemente la presenza dell’artista musicale è stata apprezzata in qualità di opinionista, così che ora si fa sempre più concreta la possibilità di vederlo in tali vesti a partire dalle prossime puntate.

Lorenzo Riccardi opinionista fisso?

Al momento non è ancora giunta nessuna notizia ufficiale riguardo questa eventualità.

Né la padrona di casa Maria De Filippi ha detto in studio qualcosa a riguardo. Tuttavia la presenza in trasmissione di Lorenzo Riccardi per diverse puntate non può più essere una coincidenza. Peraltro il giovane ha anche postato su Instagram alcuni contenuti riguardanti i camerini degli studi di Uomini e Donne. Avrà dunque voluto far sapere che la sua partecipazione non è più una sorpresa?





Di certo quella di perdere Lorenzo come opinionista fisso è una scelta che potrebbe funzionare. Il ragazzo è infatti entrato nel cuore del pubblico pomeridiano di Canale 5, pertanto la sua presenza farà sicuramente piacere a un gran numero di telespettatrici.