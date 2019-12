Dopo l'annuncio di doversi prendere una pausa per cercare di guarire dal proprio disturbo, Mauro Coruzzi è dimagrito moltissimo.

Mauro Coruzzi, alias Platinette, ha rivelato con un post su Instagram di aver perso molto peso. Era stato lui stesso a confessare di doversi prendere una pausa dai suoi impegni lavorativi per risolvere i suoi problemi d’alimentazione.

Mauro Coruzzi dimagrito

Con un post su Instagram è stato lo stesso Mauro Coruzzi a rivelare la sua incredibile trasformazione da quando, su ordine specifico dei medici, ha deciso di sottoporsi a una dieta ferrea. Il suo post social ha fatto il pieno di like, e sono stati tanti i fan ad incoraggiarlo per continuare su questa strada.

“Ho 64 anni e dopo 45 anni di lavoro, in cui ho conosciuto i miei idoli diventati poi miei amici, dopo una vita piena di impegni in radio, tv, cinema e musica devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me”, aveva rivelato Coruzzi dichiarando di doversi prendere una pausa per curare il suo disturbo, ovvero il mangiare compulsivo.

I suoi disturbi alimentari si riflettevano in maniera problematica anche sul resto del corpo, e infatti il conduttore non ha fatto segreto di non riuscire a camminare come avrebbe dovuto: “L’ultimo anno è stato difficile, arrivavo a trascinare una gamba”, ha aggiunto. Con l’aiuto dei medici specializzati, in pochi mesi, il celebre conduttore avrebbe ridotto drasticamente il proprio peso, e chissà che non sia riuscito per sempre a risolvere il proprio problema.