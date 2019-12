In occasione del Natale, la regina Elisabetta non ha fatto attendere l'acquisto dei suoi regali per i residenti a Buckingham Palace.

Come da tradizione, la regina Elisabetta si è già portata avanti con i regali di Natale per i parenti e i membri più stretti del suo staff. Fino ad ora, giovedì 12 dicembre 2019, ne avrebbe già fatti 620 oltre ad aver spedito almeno 750 cartoline di auguri.

I regali di Natale della regina Elisabetta

Tutti gli anni la sovrana d’Inghilterra suole fare un pensiero a tutte le persone che durante l’anno lavorano per lei a Buckingham Palace. Tra maggiordomi, chef e addetti alle pulizie, queste sono più di 600: a loro viene sempre consegnato un regalo accompagnato da un biglietto recante una frase di ringraziamento.

Naturalmente la regina non si aggira personalmente tra negozi e centri commerciali per acquistarli, ma sceglie direttamente dalla sua residenza tra una serie di idee regalo che le inviano diversi brand selezionati.

Tra gli store preferiti figurano innanzitutto Fortnum&Mason e Harrods, di cui seleziona le migliori proposte insieme al suo segretario per poi procedere all’acquisto. Fino ad ora avrebbe speso una cifra pari a 30.000 sterline, vale a dire circa 35.000 euro. Dividendo la cifra per il numero degli impiegati, si arriverebbe ad una spesa di 57 euro a persona. I regali verranno aperti, come da tradizione, il 24 dicembre 2019.

Oltre a ciò, la donna più potente d’Inghilterra ha fatto anche acquistare 1500 confezioni di Christmas pudding per i delegati del Commonwealth. I dipendenti della Royal Household ricevono solitamente il regalo due settimane prima del Natale direttamente da lei, che li omaggia singolarmente con parole gentili e ringraziamenti.

Stando a giornali locali, la solenne frase pronunciata sarebbe “Thank you so much for all your help during the year“. Vale a dire “Grazie per il vostro aiuto dato durante l’anno“.