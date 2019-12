Armando Incarnato si è scagliato contro Juan Luis Ciano: rivelazioni scottanti nella nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne

Tra Armando Incarnato e Juan Luis Ciano è scoppiata una lite a dir poco epocale. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne si sono infatti bersagliati a vicenda nella nuova puntata del dating show mariano. Nello specifico, Armando ha accusato il cavaliere venezuelano di aver mandato dei messaggi sui social anche a sua sorella, molto più giovane dell’uomo. Juan Luis, dal canto suo, ha replicato che nemmeno Incarnato è un santo, alludendo evidentemente ad altre misteriose malefatte del corteggiatore partenopeo.

Ecco alcuni scambi di battute tra Juan Luis e Tina Incarnato, sorella di Armando:

Alle accuse di Incarnato si è dunque intromessa Gemma Galgani, che ha domandato spiegazioni al suo pretendente. Juan ha quindi precisato di avere molti amici su Facebook e di non sapere le generalità precise di tutti loro. “Sono tranquillo con me stesso”, ha poi concluso Juan, mentre nella discussione è subentrato a quel punto anche Jean Pierre, che ha chiesto al Ciao se si ritiene sincero. Barbara De Santi, da parte sua, ha poi esortato Gemma ad aprire gli occhi.

Armando Incarnato inferocito

L’infuocata vicenda tra Armando Incarnato e Juan Luis Ciano è avvenuta durante la registrazione della sfilata femminile. Nel corso di una discussione tra lo stesso Incarnato e Veronica Ursida, Juan Luis ha inviato una frecciatina al napoletano. Quest’ultimo, come sappiamo, già nelle precedenti puntate aveva esortato l’odotoprotesista a non prendere in giro Gemma.

Il partenopeo ha infine precisato di non aver nulla da insegnare al cavaliere, semmai dovrebbe essere lui a comportarsi da gentiluomo, vista anche l’età matura.





Chi è la sorella di Armando Incarnato

Tina Incarnato, 44 anni, è dunque la sorella di Armando. Madre di Giuseppe e Viviana, la donna è stata anche eletta Miss Mamma 2020 per la Campania. Apprezzata dalla giuria per la sua eleganza e le sue caratteristiche somatiche tipicamente meridionali, la Incarnato si è fatta valere soprattutto nella prova di abilità durante la gara.