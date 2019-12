Guai per la showgirl argentina Belen Rodriguez, che dopo un aperitivo con le amiche ha imboccato con il suv la corsia delle rotaie del tram.

Si torna a parlare di Belen Rodriguez, ma questa volta per via della sua auto. La bellissima showgirl argentina è salita con il suo suv sulle rotaie del tram nel centro di Milano, in seguito ad un aperitivo con le migliori amiche. Dopo aver trascorso una giornata al lavoro, Belen Rodriguez aveva deciso di svagarsi e rilassarsi un po’, trascorrendo del tempo con le amiche del cuore durante un’aperitivo.

Il gruppo di ragazze si era recato in un locale situato nel centro di Milano. Dopo le chiacchere, i brindisi e le risate Belen sale sulla vettura, un suv, e ingrana la marcia per tornare a casa, dove ad attenderla ci sono il marito Stefano De Marino e il figlio Santiago.

La showgirl però, mentre si trova alla guida, evidentemente sbaglia manovra, ritrovandosi sulle rotaie del tram.





Belen Rodriguez sale con il suv sulle rotaie

La showgirl infatti, al termine della serata, non accorgendosi del segno di divieto d’accesso, si è immessa per errore nella corsia riservata ai tram. Su come sia andata a finire non si hanno ulteriori dettagli, ma lei sta bene. Attualmente Belen Rodriguez è in onda sulle reti Mediaset con il programma Tu Si que Vales, condotto da Maria De Filippi. Nel frattempo, le voci di gossip che spesso l’accompagnano non l’hanno abbandonata neanche in questi giorni. Secondo alcuni, infatti, la 35enne argentina sarebbe di nuovo incinta, questa volta di una femminuccia.

Dal canto suo la showgirl non ha perso tempo per confermare o smentire la notizia anche perchè, ha confessato, il desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Santiago è ben presente nelle menti della coppia.

Non rimane che attendere.