L'attore Danny Aiello è morto all'età di 86 anni. Nella sua lunga carriera, ha recitato ne Il Padrino con De Niro e Fa' la cosa giusta di Spike Lee.

Lutto nel mondo del cinema: è morto a 86 anni l’attore Danny Aiello. Ha recitato ne Il Padrino al fianco di Robert De Niro ed è stato diretto da Spike Lee nel film Fa’ la cosa giusta. La notizia del decesso dell’attore è stata riportata da TMZ, sito di gossip statunitense. Aiello sarebbe deceduto in una struttura medica nel New Jersey, nella quale si trovava ricoverato in seguito ad una malattia improvvisa. La causa della morte sarebbe un’infezione dovuta alle cure che stava facendo. L’attore sarebbe morto poco dopo la visita della sua famiglia.





Danny Aiello: morto l’attore americano

Aiello era nato il 20 Giugno del 1933 a Manhattan (New York). Oltre a lui, i genitori, di origine italiana, avevano altri 5 figli. Esordisce nel mondo del cinema, nel 1973, in un piccolo ruolo al fianco di Robert De Niro in “Bang the drum slowly”.

La coppia di attori si ritroverà insieme l’anno successivo ne “Il Padrino- Parte II”, in cui il personaggio di Danny Aiello pronuncia una battuta diventata iconica: “Michael Corleone saluta”. Gli anni Ottanta rappresentano il decennio in cui Aiello trova maggior spazio come attore caratterista. Recita in film come “Fort Apache the Bronx” al fianco di Paul Newman, “C’era una volta in America” di Sergio Leone e “La rosa viola del Cairo” di Woody Allen.

Nel 1989 interpreta il ruolo di Sal, il proprietario della pizzeria, nel film “Fa la cosa giusta” di Spike Lee. Per questa interpretazione sarà nominato agli Oscar come miglior attore non protagonista. L’ultima apparizione cinematografica di Danny Aiello risale al 2018 nel film Little Italy-Pizza, amore e fantasia.

La sua carriera, oltre che nel cinema, è stata piuttosto prolifica anche nel mondo del teatro. Per anni ha calcato il palcoscenico di Broadway sfoggiando un notevole talento anche nel canto.