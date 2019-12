Dolce e Gabbana hanno perso, e saranno costretti a fornire un elevato risarcimento a Diego Armando Maradona.

Dolce e Gabbana saranno costretti a risarcire Diego Armando Maradona: i due stilisti avevano fatto indossare a una modella una maglietta del Napoli simile a quella del famoso calciatore.

Dolce e Gabbana: Maradona

Non è andato a finire bene il processo per Dolce e Gabbana: i due stilisti saranno costretti a risarcire Diego Armando Maradona. I fatti risalgono al 2016, quando a Napoli si tenne una prestigiosa sfilata della maison di moda e, a una della modelle, fu fatta indossare una maglietta del Napoli con la scritta Maradona. Insomma, una maglietta identica a quella del famoso calciatore che, nonostante le scuse dei due stilisti e un mazzo di fiori, ha deciso di sporgere denuncia.





Il giudice gli ha dato ragione, si tratterebbe di un “furto d’immagine“: “Il nome di Maradona veicola particolari suggestioni di fascino storico e di eccellenza calcistica.

Non può essere consentito a terzi imprenditori di farne uso alcuno, senza il consenso dell’avente diritto”, ha proferito il giudice. I due stilisti potranno attenere il processo di secondo grado per appellarsi al giudice, ma è improbabile che vengano dati loro sconti o riduzioni. Per le due prestigiose firme dell’alta moda si tratta solo di uno dei numerosi scandali a loro carico: l’anno scorso, dopo una serie di messaggi shock sui social e un video ritenuto offensivo, contro i due si è scatenata una vera e propria bufera da parte della Cina e in tanti hanno deciso di boicottare i loro abiti o di rompere quelli già acquistati come forma di protesta.