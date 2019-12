Elodie ha rivelato come avrebbe fatto a conquistare Marracash, e ha confessato che a prendere l'iniziativa è stata lei.

Elodie e Marracash sono la coppia del momento: i due si sono conosciuti sul set di Margarita, e presto è scattata la scintilla. La cantante ha rivelato come avrebbe conquistato il rapper suo fidanzato.

Elodie: come ha conquistato Marracash

Elodie ha confessato che non appena incontrato Marracash, sul set di Margarita, si sarebbe subito sentita in soggezione e in imbarazzo, cosa strana per lei, che davanti alla telecamera si sentirebbe sempre disinvolta. “Mi sentivo osservata da lui”, ha confessato. La sera dopo le riprese, il rapper le avrebbe inviato un messaggio carino, ma sarebbe stata lei a prendere l’iniziativa invitandolo a cena fuori: “Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore”, ha rivelato.





Da allora i due sarebbero diventati inseparabili, e non hanno impiegato molto a uscire allo scoperto anche sui social per la gioia dei fan: la cantante, ex volto di Amici, ha detto che accanto al rapper si sentirebbe “come un’adolescente” e che la loro intesa sarebbe onesta e pura, “viscerale”.

Marracash, dal canto suo, non ha mai fatto segreto di essere un latin lover, ma ha presto tranquillizzato Elodie: la cantante non avrebbe motivo di essere gelosa, lui la considera a tutti gli effetti la sua fidanzata. I due hanno ben 11 anni di differenza, ma l’età non sembra essere un problema per la coppia che sui social continua a scambiarsi dediche d’amore. Elodie ha realizzato anche un famoso spot in biancheria intima, e Marracash non ha mancato di farle un commento di apprezzamento per il suo fisico da urlo: “Stiamo molto calmi”, le ha scritto tra i commenti.