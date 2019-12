Emma Marrone ha numerosi fan feticisti, e a sorpresa lei ha rivelato di inviare loro le foto dei suoi piedi.

Emma Marrone ha confessato che tra i suoi fan ce ne sarebbero alcuni davvero “fissati” coi suoi piedi. La cantante ha detto che a volte, per scherzo, invierebbe loro le foto dei suoi piedi, pur non trovandoli particolarmente belli.

Emma Marrone e i fan feticisti

Essere una star ha i suoi pregi e i suoi difetti, e come molte altre celebrità anche Emma Marrone è stata vittima delle avances indesiderate di alcuni dei suoi ammiratori. Tra questi ce ne sarebbero alcuni fissati coi piedi della cantante, e lei ha detto di trovarli simpatici: “I feticisti sono i miei fan preferiti” ha dichiarato la cantante, aggiungendo anche che a volte invierebbe loro le foto dei suoi piedi: “Non ci vedo niente di male. Sono sempre gentili. Ogni tanto c’è qualcuno che ha problemi di fama e pensa che insultando la gente o mortificandola possano essere meno frustrati”, ha dichiarato.





Emma Marrone ha rivelato anche troverebbe strana la fissazione per i suoi piedi, specialmente perché non li riterrebbe così belli: la cantante li ha definiti “troppo magri e con dita lunghe”, insomma, come il classico piede “greco”.

Lo stesso tipo di proposta fatta dai “feticisti” a Emma Marrone è stata fatta dai fan a tante altre celebrità, come Belen Rodriguez, Elena Santarelli e persino Stefano De Martino, ma non tutte hanno mostrato lo stesso livello di tolleranza mostrato da Emma.

La cantante ha da poco superato la malattia ed è tornata più in forma che mai col suo album Fortuna, che nel 2020 porterà in giro per l’Italia con il suo tour dedicato.