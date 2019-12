Riccardo e Ida hanno finalmente deciso di riprovare a stare insieme, ma sono ancora molti i dubbi da parte dei fan.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembrano finalmente aver trovato la serenità: dopo le discussioni, le dichiarazioni e una proposta di matrimonio, la coppia ha lasciato il trono over e si è detta intenzionata a fare sul serio.

Le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnier, nonostante tutti gli alti bassi, si sarebbero risistemate. La dama del trono over ha espresso ancora le sue ansie e le sue paure per il rapporto altalenante avuto col suo cavaliere, ma lui l’ha tranquillizzata: “Se sono arrivato a tanto è perché ci credo. So quello che siamo, ti conosco benissimo, so la persona che sei, so il sentim… so che sono innamorato di te. La parola sentimento non devo dirla più. So di essere innamorato di te”, ha detto Riccardo.





L’unica cosa che non è chiara è se e quando si svolgeranno le nozze: pur di riprendersi la sua Ida infatti, Riccardo Guarnieri le ha dedicato una commovente lettera e infine le ha fatto la tanto attesa proposta.

Lei per il momento si è detta intenzionata a riprovare a stare insieme, ma sulle nozze non si è sbilanciata: “Ho dovuto bere tante camomille per riprendermi, ancora non ci credo”, ha detto Ida. Riccardo sarebbe arrivata a sceglierla pur avendo provato entrambi ad avere altre relazioni, Ida invece si sarebbe sempre detta confusa sulla relazione col cavaliere. Inoltre lui sosterebbe che i loro problemi sarebbero causati dal loro essere molto simili, mentre la dama sosterrebbe esattamente il contrario: loro due sarebbero agli opposti. Sarà la volta buona per la coppia?