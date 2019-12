Ilary Blasi ha svelato il segreto dietro le sue foto bollenti con Totti: sarebbero un trucco per far stare buoni i paparazzi.

Ilary Blasi ha confessato che spesso le foto dei suoi baci a Totti e quelle delle loro pose intime sarebbero costruite ad arte: la coppia lo farebbe per dare ai paparazzi ciò che chiedono.

Ilary Blasi e i paparazzi

In costume al mare, quasi svestiti, Ilary Blasi sdraiata sulla pancia di Totti sorride al marito, e lui la guarda con trasporto: sembra un quadretto da film, ma spesso la realtà non è come sembra. La showgirl ha infatti svelato che molte delle foto di questo tipo pubblicate dai settimanali scandalistici, sarebbero realizzate ad arte. Il motivo? Spesso i fotografi chiederebbero loro la foto di un bacio, e i due vip, pur di farli tacere, li accontenterebbero.





“Perché siamo schivi. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio.

Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico. Quest’estate in barca abbiamo fatto un’eccezione”, ha detto la showgirl, rivelando anche che dei loro amici avrebbero retto loro “il gioco”, nascondendosi non appena i paparazzi hanno iniziato a scattare. La passione, anche se non mostrata dalle foto, ci sarebbe comunque per la coppia: di recente l’ex Capitano della Roma le ha anche chiesto pubblicamente di avere insieme un quarto figlio.

“Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose. Mi ha dato tre perle…sto riuscendo a portarla sulla strada della quarta, devo trovare il momento giusto. Io devo tutto a Ilary. È il mio braccio sinistro”, aveva confessato. Ilary Blasi accetterà la proposta?