La confessione di Lapo Elkann: dalle droghe alla rinascita spirituale del rampollo della famiglia Agnelli.

Lapo Elkann ha confessato di non fare più uso di sostanze, e di aver smesso anche di bere e di fumare. L’imprenditore ha anche dichiarato di aver chiuso i propri profili social, basati secondo lui soltanto sull’apparenza.

Lapo Elkann e le droghe

Una nuova vita per Lapo Elkann: il rampollo della famiglia Agnelli ha confessato con orgoglio di star seguendo il “programma dei 12 passi”, e di aver chiuso da mesi con alcool, droghe e fumo. Inoltre l’imprenditore avrebbe anche chiuso per sempre i suoi profili social, sostenendo che Instagram e Facebook sarebbero strumenti focalizzati solo “sull’apparenza”, e il cercare di mettere in mostra un tipo di vita che spesso non rispecchierebbe la realtà. Insomma, il suo sarebbe un vero e proprio periodo di rinascita.

Per questo motivo Elkann avrebbe anche fondato un’associazione, volta ad aiutare i giovani con problemi di vario tipo, tra cui quelli psicologici dovuti a violenze subite durante l’infanzia, o la dislessia (altra problematica di cui ha sofferto lui stesso:





Con l’associazione ha rivelato di voler unire le sue “tre anime”: quella per l’impegno sociale, quella pe la creatività e quella per la sostenibilità. “In Vestiaire Collective ho trovato il partner ideale per condividere questi aspetti e abbiamo dato vita insieme a un progetto ideato da giovani e dedicato ai giovani. Il ricavato verrà devoluto interamente alla mia Fondazione LAPS, Libera Accademia Progetti Sperimentali”, ha rivelato. In passato Elkann ha fatto parlare di sé per gli arresti, l’abuso di sostanze e, una volta, per aver inscenato il proprio rapimento al fine di ottenere dei soldi di un “finto riscatto” dalla sua famiglia.

In quel caso le accuse contro di lui furono archiviate, e l’imprenditore tornò in libertà dopo poche ore.