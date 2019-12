Mariana Aresta si è sfogata su Instagram, raccontando la sua attuale situazione critica: la sua famiglia l'ha cacciata da casa perché lesbica.

Mariana Aresta è una delle ex allieve della quarta edizione del reality show “Il Collegio”. Ha fatto parlare di sé fin da subito per via del suo carattere vivace e per l’elevato numero dei suoi follower, ancor prima di prender parte al programma televisivo.

Mariana Aresta cacciata da casa

Mariana Aresta è una giovanissima ragazza di 17 anni ed è di Bitritto (BA). Frequenta il Liceo Scientifico ed è per metà brasiliana da parte di madre. Diventata famosa grazie alla partecipazione del reality show “Il Collegio”, la vita privata di Mariana è venuta fuori.

Questo ha avuto delle conseguenze serie nella famiglia Aresta. Mariana aveva pubblicato un po’ di tempo fa una foto con la sua attuale ragazza, Enrica: le due sono fidanzate da circa sei mesi. Ieri Marina ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo al riguardo che ha sconvolto i suoi seguaci e non solo.

La ragazza ha infatti raccontato la brutta situazione che sta affrontando, a causa di alcuni componenti della famiglia che avrebbero deciso di allontanarla da casa per via della sua relazione con la sua ragazza. In particolare, è il padre ad aver allontanato da casa la figlia, perché non accettava che la figlia stesse con una ragazza.

Simbolo di una mentalità retrograda, Mariana ha deciso di raccontare e denunciare il fatto accaduto pubblicamente su Instagram, postando una serie di Instagram stories in cui, in lacrime, racconta della triste vicenda.

“Possono dei genitori abbandonare un figlio? Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché non sono normale. Non so più cosa fare, aiuto.

Ogni volta che insultate i vostri genitori ricordatevi che io farei di tutto per avere una famiglia. Posso avere fama, autostima, tutto quello che volete, ma non ho mai avuto una famiglia”. Questo è ciò che la ragazza pensa nei confronti dei suoi cari.

L’ex collegiale ha poi condiviso nuovamente la foto con la propria fidanzata scrivendo un messaggio per il padre: “Messaggio a mio padre: io me ne vado di casa visto che mi ci hai cacciata ma questa foto innocua non se ne va da questo profilo”.

Mariana, nonostante la sua giovane età, sembra determinata a non voler rinunciare ad essere quello che realmente è solo per un pregiudizio infondato. D’altra parte, però, non sarà affatto facile affrontare tutto questo senza il supporto dei suoi cari.