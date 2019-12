Chi è Mendy Jean Prince? Il fotomodello si è confessato, tra pregi, difetti e vita sotto le lenzuola.

Fisico scolpito e statuario, Mendy Jean Prince è un modello e volto noto ai telespettatori del piccolo schermo in quanto fidanzato con Erminia, di Uomini e Donne.

Mendy Jean Prince chi è

Modello originario del Senegal, Mendy Jean Prince ha un grosso seguito sui social, e i telespettatori lo conoscono per aver preso parte ad alcuni salotti televisivi e in particolare per essere il fidanzato di Erminia, di Uomini e Donne. Sulle sue foto senza veli e sulle sue serate nei locali LGBTQ il modello ha dichiarato di non avere alcun pudore, ma per quanto riguarda i film a luci rosse non farebbe mai un film: “Sono cattolico, e sono stato cresciuto con sani principi”, ha detto.





Il fotomodello ha voluto anche smentire anche qualche falsa voce sui superdotati: “Noi neri abbiamo una dotazione importante? È una leggenda.

Io non mi posso lamentare, ho 25 centimetri da donare…” ha specificato. Sull’amore però, regole ferree: non andrebbe a letto con nessuna davanti alle telecamere, e preferisce che certe cose rimangano nascoste dietro le mura domestiche. Mendy Jean non ha fatto segreto di essersi esibito come cubista, e di non avere preferenze tra uomini e donne.

Spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso, Mendy Jean ha avuto qualche diverbio con Patrizia Groppelli, ma ovviamente a fare scalpore è stata per lo più la sua relazione con la dama del trono over Erminia, di cui lui ha riferito: “Adoro la mia dolce Erminia, donna semplice, simpatica, solare, piena di vita e di voglia di vivere. Ci frequentiamo da circa un mese ma tutto va bene, la differenza d’età non mi spaventa affatto, lei nell’animo è una ragazzina, e questo mi basta”, ha dichiarato.