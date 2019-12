Malgioglio fa i bagagli e lascia Michelle Hunziker sola ad All Togheter Now: ecco perché.

Delusioni in vista per Michelle Hunziker: sembra che Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi lasceranno All Togheter Now per tornare a #CR4, La Repubblica delle donne.

Dopo l’abbandono di Iva Zanicchi sembra che anche Cristiano Malgioglio non sarà più ad All Togheter Now al fianco di Michelle Hunziker: il paroliere più famoso della tv avrebbe deciso di fare ritorno a #CR4, e del resto anche il conduttore Piero Chiambretti aveva più volte richiesto la sua presenza nel corso delle puntate già trasmesse. La showgirl svizzera, tornata a condurre lo show dopo aver preso il timone di Amici Celebrities (su volere di Maria De Filippi e non senza qualche critica), ha rivelato che quest’anno ad All Togheter Now vi saranno molte sorprese, compreso il fatto che lei e J-Ax si esibiranno insieme in una canzone.





“Canteremo Baby, it’s cold outside.

Vedrete che voce ha lui, sembra Frank Sinatra”, ha dichiarato con la sua solita ironia. Tra i due è sbocciata una vera e propria amicizia e Michelle si è prestata anche a girare un video da “trap queen” ideato proprio dal famoso rapper, ex amico e socio in affari di Fedez. Di recente il rapper è finito al centro di una bufera mediatica proprio perché il marito di Chiara Ferragni lo ha accusato di averlo “tradito”, passando alla società del suo ex manager. J-Ax non ha replicato, forse per via di un accordo di riservatezza che gli impedirebbe di parlare della questione.